Криштиану Роналду получит 99 ударов плетью за нарушение законов Ирана

ЧП произошло в сентябре текущего года. Криштиану Роналду приехал в Иран вместе со своим клубом саудовским "Аль-Насра", чтобы принять участие в матче азиатской Лиги чемпионов с "Персеполисом".

Нападающий "Аль-Насра" в ходе визита в страну встретился с местной художницей с ограниченными возможностями, нарисовавшей его портрет.

Благодарный футболист обнял и поцеловал поклонницу.

Действия Роналду по закону Ирана трактованы как прелюбодеяние. Если спортсмен еще раз захочет приехать в страну, его ждет за "преступление" 99 ударов плетью.