Николаев впервые после инфаркта описал свое состояние

Игорь Николаев выразил благодарность своим родным за поддержку во время его болезни, и всему медперсоналу НМИЦК им Чазова, а также лично хирургу Ренату Акчурину, который делал исполнителю операцию на сердце.
Музыкант объявил, что уже 25 октября выступит в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского под аккомпанемент пианистки Екатерины Мечетиной.
15 сентября Николаева забрала скорая из-за боли в сердце. Состояние знаменитости медики называли тяжелым.
Позже Николаеву произвели операцию по коронарному шунтированию. В октябре композитор был отправлен долечиваться домой.
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