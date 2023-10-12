Николаев впервые после инфаркта описал свое состояние

09:26 2023-10-12
Николаев впервые после инфаркта описал свое состояние

Композитор и исполнитель Игорь Николаев не только рассказал, как его самочувствие после инфаркта и перенесенной им операции, но и объявил о своем новом концерте.

Игорь Николаев выразил благодарность своим родным за поддержку во время его болезни, и всему медперсоналу НМИЦК им Чазова, а также лично хирургу Ренату Акчурину, который делал исполнителю операцию на сердце.

Музыкант объявил, что уже 25 октября выступит в Рахманиновском зале Московской консерватории имени Чайковского под аккомпанемент пианистки Екатерины Мечетиной.

15 сентября Николаева забрала скорая из-за боли в сердце. Состояние знаменитости медики называли тяжелым.

Позже Николаеву произвели операцию по коронарному шунтированию. В октябре композитор был отправлен долечиваться домой.

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