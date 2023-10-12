Совет модельеров США удостоил Серену Уильямс звания иконы стиля

10:03 2023-10-12
Совет модельеров США удостоил Серену Уильямс звания иконы стиля

42-летняя теннисистка Серена Уильямс - 1-ая в истории спортсменка, которая получит звание иконы стиля.

Церемония вручения наград CFDA Fashion Awards в текущем году пройдет 6 ноября в Американском музее естественной истории.

В рамках "модного" мероприятия будут объявлены лауреаты в таких категориях, как "Дизайнер года женской одежды", "Дизайнер года мужской одежды" и "Дизайнер года аксессуаров".

Известно имя победителя в номинации "Международный дизайнер года", и это Джонатан Андерсон.

Спецпремию вручат Вере Вонг в честь признания её заслуг в свадебной индустрии. Вести событие доверено Саре Джессике Паркер.

В этом году награду "Fashion Icon" получит Серена Уильямс. Ранее ее обладателями были Ленни Кравиц, Зендая, Рианна.

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