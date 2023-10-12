Маск предсказал Европе гражданскую войну

Мегауспешный бизнесмен и один из самых богатых людей на Земле Илон Маск заявил, что Европу ждет гражданская война, если она не перестанет придерживаться настоящей политики ЕС относительно миграции.
Об этом долларовый миллиардер написал в своих соцсетях.
Так, Маск высказался по поводу заявления политобозревателя Британии Константина Кисина, который убежден, что европейские государства открывают свои границы жителям иных государств, "демонизируя" политических деятелей, выступающих против этого.
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