Что скрывают мифы о японских самураях

10:14 2023-10-12
Что скрывают мифы о японских самураях

Многие реальные факты о них умалчиваются, потому что это разрушило бы созданный кинематографом и литературой романтичный флёр.

У японских самураев почти мифическая репутация. Идея о воинах, которые мастерски владеют катаной и придерживаются благородного кодекса, романтична и подкреплена легендами и фильмами.

Но, как сообщает автор канала "Культурология" на платформе Дзен, многие реальные факты о них умалчиваются, потому что это разрушило бы созданный кинематографом и литературой романтичный флёр.

Что осталось за кадром?

Самурайские мечи

Когда в XIII веке на Японию напали монголы, жители этой страны впервые столкнулись с экипированной в тяжелую броню армией. Их мечи на тот момент не справлялись с такой амуницией: тонкое оружие застревало в монгольских доспехах и зачастую ломалось пополам.

Тонкие самурайские мечи так часто ломались, что от них пришлось отказаться и делать более крупные и тяжелые мечи.

Убить на месте 

Если к самураю кто-то из низшего класса обращался неуважительно, он мог убить его на месте. Но для этого надо было соблюсти несколько правил: самурай должен был это сделать немедленно и при свидетелях. Не сделать такой шаг считалось постыдным.

Только правая штанина

Самураи стали параноидально относиться к ванной комнате после того, как даймё Уэсуги Кэнсин в XVI веке убили в туалете. Убийца забрался в туалет и, застав Уэсуги Кэнсина со спущенными штанами врасплох, ударил его копьем.

Его соперник Такеда Синген после такого эпизода обеспокоился, что кто-то может нечто подобное проделать и с ним. Потому принял меры.

С тех пор мастера боевых искусств стали учить адептов ходить в туалет со спущенной правой штаниной, которая позволяет обеспечить свободу действий. 

Собака в броне

Сохранился до наших дней набор самурайской брони для собаки. Подробности того, как она использовалась, неизвестны. Но, по мнению ученых, броня предназначалась не для боя, а использовалась на парадах или просто ее заказал кто-то из коллекционеров.

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