Мем, где к мужчине во время трапезы подобрались аллигаторы, и хозяин угостил их пиццей, порвал интернет

10:28 2023-10-12
Мем, где к мужчине во время трапезы подобрались аллигаторы, и хозяин угостил их пиццей, порвал интернет

Серия изображений опубликована в Твиттере, она набрала свыше 16 миллионов просмотров и 160 тысяч лайков.

В соцсетях завирусились фото, на которых мужчина ест пиццу в компании аллигаторов, затем кормит их и после обеда устраивает с ними драку.

Серия изображений опубликована в Твиттере пользователем @YallLuvCris. Она набрала свыше 16 миллионов просмотров и 160 тысяч лайков.

Конечно, кадры вызвали бурную дискуссию. Одни были восхищены фотографиями, другие решили, что это не могло произойти в реальности.

Лишь через некоторое время выяснилось: на самом деле фото созданы искусственным интеллектом.

Пользователи Reddit даже обнаружили разоблачающие мем улики, заметив, что мужчина и коробка от пиццы сухие, хотя находятся в воде. Более того, мужчина как будто даже стоит на воде.

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