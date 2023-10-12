Хилькевич сообщила о серьезном конфликте с Серябкиной

Анна Хилькевич рассказала правду о конфликте с экс-солисткой группы "Серебро" Ольгой Серябкиной.

Ссора между артистками разгорелась в рамках реалити-проекта, когда Серябкина обвинила Хилькевич в том, что та плачет, чтобы манипулировать своими коллегами по шоу посредством жалости к себе.

Будучи гостьей Ютуб-программы Натальи Подольской Анна рассказала, что была не против дружбы с Серябкиной как с интересным человеком.

Актриса заявила, что, если плакала, то это было всегда искренне, но Ольге это не дано было понять.