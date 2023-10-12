В Европе отменен очередной спектакль с актёром Анатолием Белым

В Европе вновь отменен спектакль, где занят уехавший из России в Израиль Анатолий Белый, сообщает Рrozvezd.info.

Артист уволился из МХТ имени Чехова и заявил, что готов пойти в армию Израиля.

Организаторы не позволили Белому выйти на сцену с постановкой "Я здесь" в Праге, потому что не продали даже половины билетов, уточняет Telegram-канала SHOT.

Ранее СМИ писали, что от гастролей артиста отказались организаторы в Париже, и тоже по причине невостребованности билетов.

Экс-муж Марины Голуб, звезда сериала "Бригада"должен был выступить в Чехии 18 октября.