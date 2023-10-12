Хью Джекман развелся с женой после 27 лет совместной жизни

10:45 2023-10-12
Хью Джекман развелся с женой после 27 лет совместной жизни

Голливудский актер Хью Джекман расстался со своей супругой и коллегой Деборрой-Ли Фернесс, с которой прожил вместе 27 лет.

В прошлом месяце Хью Джекман и Деборра-Ли Фернесс шокировали своих поклонников сообщением о том, что они разводятся.

Еще в 2020 году появлялась информация о том, что артист изменял супруге с актрисой Брук Шилдс.

Сообщая о расставании, знаменитости отметили, что делают это, так как не могут развиваться дальше как личности, проживая под одной крышей.

Знаменитости не забыли отметить, что их брак был прекрасным, ведь они любили друг друга.

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