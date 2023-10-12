Житель Иркутска выставил на продажу камень в виде сердечка за 1 миллион российских рублей

Жители Иркутска пытаются обогатиться на своих находках с берегов озера Байкал. Один из жителей города, в частности, нашел у озера камень, напоминающий по форме сердце.

Мужчина выставил его на продажу за 1 миллион рублей, сообщает Рамблер со ссылкой на «Авито».

Уникальный камень, который создала природа Байкала. В нем хранится сила чистоты, благополучия, мудрости. В единственном экземпляре, – утверждает продавец.

К объявлению прилагаются фото. На них камень красуется на приозерном песке.

Много ли желающих купить такой сувенир, не сообщается.