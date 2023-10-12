Русский атлет Александр Засс признан самым сильным человеком планеты

Русский атлет Александр Засс прославился особой методикой упражнений, которые невероятно повышают силу и выносливость. Он разработал ее в плену, когда сидел в кандалах в тесной камере, пишет автор канала "Узнай Россию" на платформе Дзен.

Уроженец Российской империи был одним из самых сильных на планете людей в первой половине XX века. А в Британии его вообще называли сильнейшим человеком Земли.

С конем на плечах

Засс родился в 1888 году. Он с детства показывал силовые рекорды, хотя силачом не выглядел. Рост атлета составлял 168 см, вес около 75 кг, мышцы тоже не поражали размерами. Сам силач утверждал, что "силен сухожилиями".

Спортом Засс увлекся в подростковом возрасте, когда в первый раз попал на цирковое представление в Оренбурге.

Когда в 1914-м году началась Первая мировая, Александра призвали в армию в кавалерию. Силач там прославился тем, что однажды на плечах доставил в лагерь своего раненого коня.

После тяжелого ранения богатырь попал в плен. Засса поместили в лагерь, из которого он пытался сбежать. Его поймали и бросили в очень тесную одиночную камеру с маленьким зарешеченным оконцем.

Уникальная методика

Из-за того, что он был тесно закован днем и ночью, психика силача стала сдавать. И тогда он стал вырабатывать собственный способ тонировки мускулов.

В условиях скованности движений он разработал систему изометрических упражнений, когда мышцы напряжены, но не растягиваются и не сжимаются. В итоге сумел сохранить форму и развить выносливость, укрепить связки и сухожилия, повысив их эластичность.

В конце войны Засс все-таки сумел убежать из плена и потом присоединился к одной из цирковых групп, колесивших по Европе с гастролями. В 1924-м году силач окончательно осел в Великобритании.

Самый сильный на Земле

За неимоверную силу и выносливость публика окрестила его Железным Самсоном, а пресса называла сильнейшим человеком Земли.

Атлет носил по арене большую лошадь, ловил выпущенный из пушки 90-килограммовый снаряд. В номере «Чертова кузница» Александр Иванович лежал на торчащих гвоздях, ему клали на грудь 500-килограммовую глыбу, которую разбивали кувалдами.

В другом номере силача поднимали под купол вверх ногами. Он в это время держал зубами канат, к которому крепился рояль с играющей на нем пианисткой.

Засс мог удержать на плечах подвешенную платформу, где стояли больше десяти человек. Однажды в этом трюке принял участие будущий премьер Англии Уинстон Черчилль.

На арене Железный Самсон выступал вплоть до 1954 года. В 66 лет он по возрасту переключился на дрессировку животных.

Когда в 1962 года в цирке загорелся фургон с обезьянами, Александр Засс бросился спасать своих подопечных. В итоге силач получил обширные ожоги и скончался в больнице от сердечного приступа.