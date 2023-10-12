Бородина заменила Троянову в качестве ведущей в Последнем герое

Ксения Бородина направилась в Таиланд для участия в съемках проекта "Последний герой".

Съемки шоу, выходящего на ТВ - 3, уже запущены в джунглях. Предполагается, что вся команда программы проведет в Таиланде более 1 месяца.

Информация о том, кто из известных личностей будет участвовать в "Последнем герое", пока отсутствует.

Интересно, что Бородина уже успела пожаловаться, что в период съемок ее покусали насекомые, а ее кожа вся в точках красного цвета, которые невыносимо зудят.