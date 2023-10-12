Сумма, которую Крутой зарабатывает на своей Академии современного искусства, озвучена

Известно, что по итогам прошлого года Игорь Крутой на деятельности образовательного учреждения "Академия современного искусства" заработал 54 000 000 российских рублей.

Создано заведение музыкантом в 2021 году. Академия находится на 5-м этаже исторического здания в центре российской столицы, где расположены 40 аудиторий, КЗ и звукозаписывающая студия.

В настоящее время в учреждении образования обучение проходит 1000 учеников.

Вид деятельности структуры - допобразование детей и взрослых.