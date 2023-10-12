Эксперты рассказали, на что обратить внимание, чтобы дожить до ста лет

Ученые выявили некоторые общие биомаркеры, которые присущи долгожителям. Они сравнили уровни холестерина и глюкозы у людей от 90 лет и старше с такими же данными людей, которые не дожили до 90 лет, сообщает Вокруг света.

И выяснили: у тех, кто дожил до столетнего юбилея, были более низкие уровни глюкозы, мочевой кислоты и креатинина, начиная с 60-летнего возраста.

При этом шансы дожить до такого возраста снижались у людей с низким уровнем холестерина и железа, а также более высокими показателями глюкозы, мочевой кислоты, креатинина, маркеров функции печени.

Исследование пока не дало ответ на вопрос, какие факторы образа жизни либо гены отвечают за значения биомаркеров. Но, по мнению авторов исследования, питание и употребление алкоголя здесь играют свою роль.

Они считают, что следить по мере взросления за показателями почек и печени, уровнем мочевой кислоты и глюкозы - неплохая идея для укрепления здоровья.