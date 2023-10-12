Сильвестр Сталлоне попал на деньги, продав свой дом с 6 спальнями

Покупателем дома Сильвестра Сталлоне является солист лидер группы Creedence Джон Фогерти.

Известно, что актер со своей женой купили эту недвижимость в марте 2022 года за 18 200 000 у. е. Уже в декабре прошлого года элитный особняк был выставлен на продажу за 22 500 000 долларов.

К сожалению, по итогу новый владелец дома заплатил 17 000 000 USD.

В бывшем жилье Сталлоне имеется гигантская гостиная, столовая с камином, 4 спальни и 6 ванных.

Также в особняке находится тренажерный зал с зеркальными стенами и домашний кинотеатр.

На придомовой территории есть конюшня, ипподром, пруд, сад с цитрусовыми деревьями.