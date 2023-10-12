Жена Славы Комиссаренко сняла кольцо и отписалась от него в соцсетях

Юлия Шашкова, которая недавно вышла замуж за комика Славу Комиссаренко, отписалась от него в соцсетях и сняла свое обручальное кольцо, сообщает Газета.ру.

Девушка после секс-скандала, разгоревшегося во время их медового месяца, улетела в США. Она стала активно вести соцсети, и пользователи увидели, что на последнем опубликованном ролике Юлия предстала без кольца.

Как стало известно после свадьбы Комиссаренко, его жена в прошлом работала в вебкаме, пользователи Сети стали публиковать ее архивные интимные фото. Комик признался, что не знал о таком прошлом супруги.

Шашкова объяснила, что вебкамом занималась давно и совсем недолго. По словам модели, этот эпизод она практически забыла и простила себе ошибку, поставив «во всей этой истории» точку.