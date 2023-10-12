Рудковская отказалась рассказывать о состоянии здоровья Билана

Яна Рудковская заявила, что не обязана сообщать, как чувствует себя сейчас Дмитрий Билан.

Продюсер обратила внимание на некорректность вопроса, отметив, что "все знает", но врачебную тайну не раскроет.

Она отметила, что все, что считает нужным, Билан выложил у себя в соцсетях.

Ранее сообщалось, что певец взял обещание с врачей, что те поставят его на ноги к финалу проекта "Голос. Уже не дети", который должен состояться 20 октября текущего года.