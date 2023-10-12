Джастин Бибер сделал публикацию в поддержку Израиля на фоне сектора Газа, за что был жестко раскритикован

12:13 2023-10-12
Джастин Бибер сделал публикацию в поддержку Израиля на фоне сектора Газа, за что был жестко раскритикован

Исполнитель Джастин Бибер поделился в запрещенной сегодня в РФ соцсети публикацией в поддержку Израиля в конфликте с Палестиной.

Джастин Бибер в своей публикации сообщил, что молится за израильтян, но сделал фоном снимок с разрушенными зданиями сектора Газа, что вызвало негодование в Сети.

Спустя время Бибер изменил фон поста, сделав его нейтральным, о чем информирует издание The Independent.

Напомним, что атака ХАМАС на израильское государство произошла 7 октября.

В связи с этим глава Министерства национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир в тот же день ввел режим чрезвычайного положения на территории государства.

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