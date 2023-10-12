Галкин сообщил, на каком языке получают обучение его сын и дочь в Израиле

Максим Галкин признался, что, приехав в Израиль, первым делом позаботился о том, чтобы его наследники учились в учреждении образования, где преподают на иврите.

Комик не стал скрывать, что ему очень хотелось, чтобы Лиза и Гарри говорили на государственном языке как настоящие израильтяне.

Естественно, предварительно наследники звездной четы прошли специальную подготовку.

Галкин сообщил, что он и сам стал изучать язык государства, где проживает уже 1,5 года.