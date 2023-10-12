Жены знаменитостей, которые спасли или пытались спасти своих мужей от смерти

Кроме Оксаны Домниной за жизнь своих знаменитых мужей боролись и другие женщины.

6 лет назад от рака скончался сатирик Михаил Задорнов. В период болезни, которая "убивала" артиста больше года, рядом с ним были его вторая супруга Елена Бомбина, первая Велта Задорнова, с которой он сохранил теплые отношения.

Также пытались выходить больного его дочь от второго брака и сестра Людмила. За здоровье юмориста больше всего переживала первая его жена, которой он и оставил большую часть своего имущества.

Актер Эммануил Виторган должен быть по гроб жизни благодарен своей бывшей супруге Алле Балтер, которая помогла ему одолеть онкологию.

Пытались спасти своих мужей также Дарья Янина. Алексей Янин совсем недавно ушел из жизни в возрасте 40 лет.

И, конечно, нельзя не упомянуть теперь уже вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину, которая выходила мужа после страшной аварии, но позднее все же потеряла близкого человека.