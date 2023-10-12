Новая возлюбленная Башарова Борисова не боится, что актер поднимет на нее руку

Марат Башаров рассказал, что его девушке Асе Борисовой "по барабану" разговоры про прошлое актера.

Артист отметил, что его избранница видит, как он к ней относится, чего ей вполне достаточно.

Сам Башаров заявил, что, несмотря на свои прошлые неудачные отношения, не намерен останавливаться на пути к собственному счастью.

Свое "фи" по поводу рукоприкладства высказывала заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, заявлявшая, что не желает работать с "тираном".

Татьяна Навка как бывшая партнерша Башарова заявляла, что против насилия, особенно в отношении женщины.