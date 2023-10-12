Энистон снялась обнаженной в новой части сериала Утреннее шоу, восхитив фанатов своими идеальными формами

В новом сезоне сериала "Утреннее шоу" Дженнифер Энистон предстала в кадре совсем голой.

Знаменитость разделась для любовной сцены со своим партнером по съемкам Джоном Хэммом, которому досталась роль миллиардера Пола Маркса.

В проекте Энистон играет ведущую ТВ Алекс Леви, которая крутит роман с мужчиной при больших деньгах.

Поклонники актрисы в восторге от того, в какой потрясающей форме пребывает их любимица.