Непал приостанавливает доступ на Эверест альпинистов из-за участившихся смертельных случаев

Отныне начинать восхождение на самую высокую вершину запрещено со своим гидом. Желающим потребуется получить сертификат у непальского специалиста.

Перед этим человеку нужно будет покорить вершину высотой от 6,5 тысяч метров. А до самого восхождения пройти инструктаж и сдать необходимые экзамены.

В перспективе правительство Непала хочет ввести градацию на допуск альпинистов на вершины, начиная от 8 тысяч метров. А все потому, что из 478 выданных на восхождение на Эверест разрешений 21 человек погиб или считается пропавшим без вести только в 2023 году.