Ивлеева анонсировала выход своей дебютной композиции

Настя Ивлеева объявила на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети, что 12 октября представит вниманию поклонников свою дебютную песню.
В начале октября блогер выкладывала в Сеть видео из студии звукозаписи.
В этом ролике знаменитость спела фразу про Егора Крида.
Настя не один раз говорила о том, что любит петь, но "петь ее не любит". Наконец она решилась представить возможность оценивать ее вокальные данные поклонникам.
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