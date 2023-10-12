Ивлеева анонсировала выход своей дебютной композиции

Настя Ивлеева объявила на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети, что 12 октября представит вниманию поклонников свою дебютную песню.

В начале октября блогер выкладывала в Сеть видео из студии звукозаписи.

В этом ролике знаменитость спела фразу про Егора Крида.

Настя не один раз говорила о том, что любит петь, но "петь ее не любит". Наконец она решилась представить возможность оценивать ее вокальные данные поклонникам.