Устранение пластика из океана может сильно навредить его живой экосистеме

Дело в том, что на горах унесенного в океан пластика обитает множество мелких морских животных. Они переносятся течением вместе с пластиком.

Ученые попытались разработать математическую модель, и спрогнозировать послествия уборки океанического мусора. Результаты оказались неоднозначными.

В одних случаях ничего катастрофического не происходило. В других же баланс экосистемы существенно нарушался, так что пока неясно, что несет больший урон: оставление мусора или его очистка.