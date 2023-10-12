В Китае в краш-тестах участвовали свиньи вместо манекенов

Животными заменяли 5-6 летний детей, поскольку считалось, что они подходят по весу. Свиней привязывали в детское кресло, а потом вгоняли машину в стену.

Некоторые свиньи получили увечья и даже погибли. Это возмутило и Институт дорожной медицины, который потребовал прекращение подобных экспериментов.

Такого рода краш-тесты уже практиковала Дженерал Моторс до 1993 года. Но затем компания официально отказалась от этой практики в гуманных целях.