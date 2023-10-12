В Крыму ученые вдвое состарили древнейшую сосну

15:33 2023-10-12
В Крыму ученые вдвое состарили древнейшую сосну

Ранее считалось, что дереву не более 600 лет, но потом выяснилось, что оно начало свой рост еще 1500 лет назад!

Ученые Никитского ботанического сада назвали точный возраст сосны Палласа, которая растет у подножия горы Ай-Петри в Крыму, сообщает Крым 24.

Споры о возрасте этого дерева ведутся не первый год. Ранее считалось, что ему не больше 600 лет, потому что представители данного вида живут примерно столько же лет. Продолжительность жизни сосны зависит от расстояния от моря: чем дальше, тем дольше.

Но в ходе исследований ученые сумели установить, что сосна Палласа на самом деле намного старше. Динамика роста дерева по диаметру ствола (на высоте 1,3 метра) показала, что в возрасте 500 лет в оптимальных условиях это расстояние равно 170 сантиметрам.

Однако измерения были иными: диаметр изученного дерева - 186 сантиметров, а окружность его ствола 6 метров, Следовательно, реальный возраст сосны Палласа 1500 лет.

Наталья Гончарова
17:47

Наталья Гончарова

Прокуратура РФ проверит Собчак из-за ее последнего скандального интервью на Бали

Прокуратура РФ проверит Собчак из-за ее последнего скандального интервью на Бали

Скандал вокруг персоны Ксении Собчак разразился из-за того, что звездная блондинка имела неосторожность взять интервью у популярного блогера Дмитрия Ларина, который обосновался на Бали.
Наталья Гончарова
17:33

Наталья Гончарова

Дакота назвала себя новым Цоем

Дакота назвала себя новым Цоем

Исполнительница Рита Дакота поразила своим нескромным заявлением о собственной персоне. Она сравнила свое творчество с деятельностью Виктора Цоя и Владимира Высоцкого.
Наталья Гончарова
17:23

Наталья Гончарова

Волочкова назвала свой самый дорогой подарок от поклонников

Волочкова назвала свой самый дорогой подарок от поклонников

Самым дорогим сердцу подарком Анастасия Волочкова назвала презент, врученный ей девочкой 5 лет.
Наталья Гончарова
17:02

Наталья Гончарова

Хабиб заявил, что Басков обманул его с приобретением квартиры

Хабиб заявил, что Басков обманул его с приобретением квартиры

По словам Хабиба, Николай Басков обещал ему помочь с покупкой жилья, но обещания не сдержал.
Наталья Гончарова
16:50

Наталья Гончарова

Россияне назвали лучшую кинокартину 2023 года

Россияне назвали лучшую кинокартину 2023 года

Большинство россиян считают лучшим фильмом года проект режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка".
Светлана Игнатьева
16:48

Светлана Игнатьева

От каких привычек родом из СССР уже давно пора избавиться

От каких привычек родом из СССР уже давно пора избавиться

В современной жизни не нужны излишняя запасливость, складирование бракованных и неиспользуемых вещей.
Наталья Гончарова
16:40

Наталья Гончарова

Сафонов заявил, что происходящее в Израиле выглядит красиво

Сафонов заявил, что происходящее в Израиле выглядит красиво

Актер Кирилл Сафонов уже много лет живет в Израиле со своей женой, экс-солисткой группы "Фабрика", певицей Сашей Савельевой, и сыном Леоном.