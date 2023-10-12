150 долларов за трусы: японские школьницы охотно продают ношеное белье фетишистам

Юные девушки-школьницы научились зарабатывать на пристрастиях мужчин. По договоренности девушка снимает в общественном туалете белье и передает его покупателю за наличные на месте.

Стоимость одних только ношеных женских трусов может доходить до 150 долларов. Новые могут стоит всего около доллара.

Из-за этой практики в японских школах даже начали проверять учениц на наличие у них нижнего белья. Считается, что участие в таких сделках развращает девушек.