Губин пожаловался на то, что болезнь не дает ему устроить свою личную жизнь

15:52 2023-10-12
Губин пожаловался на то, что болезнь не дает ему устроить свою личную жизнь

Исполнителю Андрею Губину никак не удается найти свою единственную из-за состояния здоровья.

Андрей Губин признался, что здоровье не позволяет ему часто ходить на свидания.

На протяжении многих лет певец страдает от неврологического заболевания - левосторонней прозопалгии.

Губин заявил, что старается выходить в свет, общаться с противоположным полом, но не всегда ему удается воплотить свои планы в жизнь из-за плохого состояния здоровья.

Трудности не мешают Губину надеяться найти свою единственную, но пока все его попытки были тщетны.

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