Губин пожаловался на то, что болезнь не дает ему устроить свою личную жизнь

Андрей Губин признался, что здоровье не позволяет ему часто ходить на свидания.

На протяжении многих лет певец страдает от неврологического заболевания - левосторонней прозопалгии.

Губин заявил, что старается выходить в свет, общаться с противоположным полом, но не всегда ему удается воплотить свои планы в жизнь из-за плохого состояния здоровья.

Трудности не мешают Губину надеяться найти свою единственную, но пока все его попытки были тщетны.