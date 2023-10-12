Дело хотят завести против блогера Ларина после интервью Собчак

Проверку Дмитрия Ларина инициировал руководитель ФБПК Виталий Бородин.

Активист требует наказать блогера за утверждение, что военные РФ, участвующие в спецоперации, преступники. Также Ларин заявлял, что российское государство обязано выплатить репарации Украине.

В 2021 году Ларина уже задерживали в рамках дела своего коллеги Юрия Хованского об оправдании терроризма. Дмитрий был тогда свидетелем.

Известно, что в настоящее время Ларин пребывает на Бали.