Дело хотят завести против блогера Ларина после интервью Собчак

Проверку Дмитрия Ларина инициировал руководитель ФБПК Виталий Бородин.
Активист требует наказать блогера за утверждение, что военные РФ, участвующие в спецоперации, преступники. Также Ларин заявлял, что российское государство обязано выплатить репарации Украине.
В 2021 году Ларина уже задерживали в рамках дела своего коллеги Юрия Хованского об оправдании терроризма. Дмитрий был тогда свидетелем.
Известно, что в настоящее время Ларин пребывает на Бали.
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