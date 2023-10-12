Эксперты предупредили, что пиво в ближайшие десятилетия станет дороже, а его вкус хуже

16:13 2023-10-12
Эксперты предупредили, что пиво в ближайшие десятилетия станет дороже, а его вкус хуже

Такой вывод эксперты сделали на основе данных урожайности хмеля в Германии, Словении, Чехии с 1971-го по 2018 год.

Ученые Чешской академии наук заметили, что из-за изменения климата в скором времени в известных европейских регионах сократится количество хмеля. А тот, который останется, будет худшего качества, сообщает Вокруг света.

То есть, в перспективе пиво будет дефицитным, а его вкус станет хуже.

Такой вывод эксперты сделали на основе данных урожайности хмеля в Германии, Словении, Чехии с 1971-го по 2018 год. По данным исследователей, хмель теперь созревает на 3 недели раньше.

Смещение критического периода созревания отрицательно влияет на наличие альфа-кислот, придающих пиву горьковатый аромат и отражаются на его качестве.

Авторы исследования уточнили, что производство хмеля уже сократилось почти на 0,2 тонны с гектара в год. При этом горечь данного ингредиента упала примерно на 0,6 процента.

Объединив данные с климатическими моделями, ученые подсчитали: к 2050-му году урожайность пивного хмеля может сократиться на 18 процентов, а содержание альфа-кислот на 31 процент. Это больше всего коснется южных регионов.

Если упадет содержание альфа-кислот, для производства пива понадобится больше головок хмеля. Следовательно, это повысит стоимость производства. Кроме этого, придется адаптировать привычные методы выращивания пивного хмеля.

Исследователи также обратили внимание, что при глобальном изменении климата могут усилиться периоды жары либо экстремальной засухи, и это сделает пиво более горьким.

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