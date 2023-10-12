Американский фермер вырастил тыкву, которая завесила более тонны

16:18 2023-10-12
Американский фермер вырастил тыкву, которая завесила более тонны

Трэвис Гингер постоянно участвует в чемпионате по выращиванию гигантских тыкв. И в этом году он занял первое место, побив мировой рекорд.

Преподаватель ландшафтного дизайна и садоводства из США сумел вырастить тыкву, которая завесила 1200 килограммов, сообщает The Guardian.

Трэвис Гингер из штата Миннесота постоянно участвует в чемпионате на самую большую тыкву. И в этом году он занял первое место, побив мировой рекорд.

Такой конкурс ежегодно проходит в городе Халф-Мун-Бэй, что в штате Калифорния. В 2021-м первое место завоевал человек, вырастивший тыкву 1179 килограммов. Но тыква Трэвиса оказалась тяжелее.

За победу на чемпионате фермер получил приз в 30 тысяч долларов. К слову, свою огромную тыкву он назвал в честь баскетболиста Майкла Джордана. 

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