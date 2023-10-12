Цой призналась, что они с мужем не живут под одной крышей

Анита Цой дала интервью "Утро.Ру".
Звезда сцены заявила, что перенимает опыт императорских семей, члены которых не жили вместе.
Знаменитость убеждена, что раздельное жилье - идеальный вариант для их союза, потому что они не мешают друг другу работать и не утомлены от постоянного совместного времяпрепровождения.
Цой обратила внимание, что их с супругом дома находятся по соседству и каждый вечер они встречаются.
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