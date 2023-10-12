Цой призналась, что они с мужем не живут под одной крышей

Анита Цой дала интервью "Утро.Ру".

Звезда сцены заявила, что перенимает опыт императорских семей, члены которых не жили вместе.

Знаменитость убеждена, что раздельное жилье - идеальный вариант для их союза, потому что они не мешают друг другу работать и не утомлены от постоянного совместного времяпрепровождения.

Цой обратила внимание, что их с супругом дома находятся по соседству и каждый вечер они встречаются.