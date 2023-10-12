От каких привычек родом из СССР уже давно пора избавиться

16:48 2023-10-12
От каких привычек родом из СССР уже давно пора избавиться

В современной жизни не нужны излишняя запасливость, складирование бракованных и неиспользуемых вещей.

Хотя времена меняются, есть люди, которые верны привычкам, десятками лет формировавшимися у советских людей. Более того, некоторые даже "унаследовало" молодое поколение, которое, в принципе, ни в чем особо и не нуждалось.

Какие действия в быту не только бесполезны, но порой даже вредны?

Запас продуктов

Макароны, консервы, крупы, подсолнечное масло - эти и другие продукты вряд ли исчезнут с прилавков магазинов. Но, если их закупить в избытке, - занимают место на кухне, могут привлечь мошкару. Покупать нужно столько продуктов, чтобы хватило на несколько дней, а потом попробовать что-нибудь новенькое.

Экономия на удобстве

Зачем нести неподъемные сумки к остановке, забираться с ними в автобус, если можно поехать на такси? Такие привычки выдают советского человека, который готов сэкономить на своем комфорте и удобстве, хотя это порой оборачивается более крупными тратами.

В частности, дешевую зимнюю обувь приходится менять каждый сезон, тогда как качественная пара прослужит не один год.

Чай со сладким

Подавать к чаю печенье, торты или бутерброды вредно для талии, но вот избавиться от такого ритуала сложно. Вместо этого лучше выбрать ароматные чайные смеси, а десерты оставить для отдельного приема пищи.

Собирать ненужное

Привычка хранить в серванте много мелких предметов, которыми никто не пользуется (или сервиз для «особого случая») тоже - родом из Союза. Коллекционирование как хобби уже устарело!

Не выбрасывать хлам

Сломанные вещи нередко могут храниться в шкафах и на балконе - на случай «а вдруг». Но случай не наступает, а пылесборники занимают место. Помните: чтобы в жизнь пришло нечто новое, нужно избавиться от старого. И выбросить на мусорку сломанный чайник, купив вместо него новый - стильный и современный. 

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