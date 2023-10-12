Россияне назвали лучшую кинокартину 2023 года

16:50 2023-10-12
Россияне назвали лучшую кинокартину 2023 года

Большинство россиян считают лучшим фильмом года проект режиссера Дмитрия Дьяченко "Чебурашка".

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, посвященный кинопредпочтениям жителей РФ.

11% опрошенных назвали лучшим фильмом года "Чебурашку".

Лучшей актрисой в текущем году признана Юлия Пересильд с 11% голосов, на втором месте Светлана Ходченкова с 5%. Завершает тройку лидеров с 4% Елизавета Боярская.

Лучшим актером в РФ россияне назвали Константина Хабенского (12%), после следуют Сергей Безруков (11%) и Владимир Машков (11%).

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