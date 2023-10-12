Хабиб заявил, что Басков обманул его с приобретением квартиры

33-летний исполнитель и блогер Хабиб утверждает, что Николай Басков обещал ему приобрести жилплощадь в российской столице или оказать помощь с ее покупкой.

Хабиб скромничать не стал, согласившись принять презент коллеги, но Басков позднее сделал вид, что ничего такого не говорил.

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения сообщал, что по результатам исследования Басков вошел в тройку самых любимых в РФ исполнителей.

Известно, что артист стал третьим, набрав 10% голосов опрошенных. На втором месте - Лариса Долина и Олег Газманов. На первом - Ярослав Дронов (SHAMAN) с 33% опрошенных и Полина Гагарина (19% голосов).