Волочкова назвала свой самый дорогой подарок от поклонников

Малышка вручила балерине Анастасии Волочковой цветок, вышитый на салфетке, который той дала мама, которой на тот момент уже не было в живых.

Знаменитость вспомнила, что было это в Питере, когда она участвовала в благотворительном концерте, когда артисты посещали больницы.

После выступления Анастасия увидела, что мужчина (видимо, отец) держит на руках ту самую девочку, которая преподнесла звезде балета самый дорогой подарок.

Волочкова назвала подарок юной жительницы северной столицы РФ самым ценным за всю свою карьеру.