Дакота назвала себя новым Цоем

Рита Дакота выложила в Сеть снимки со своего последнего концерта.

Она поблагодарила фанатов за их плакаты на ее выступлении, отметив, что каждое написанное слово трогает ее душу.

Интересно, что называть Дакоту именем легендарного певца Виктора Цоя было идеей самой исполнительницы.

Она не стесняется себя сравнивать не только с Цоем, но и с Владимиром Высоцким, объясняя это тем, что ее композиции "разобраны на цитаты".