Прокуратура РФ проверит Собчак из-за ее последнего скандального интервью на Бали

Дмитрий Ларин, несколько лет назад покинувший Россию и живущий на Бали, в интервью Ксении Собчак объявил русских военных преступниками, и признался, что желает победы Украине.

Неудивительно, что возмущений по поводу была масса.

Не мог не обратить внимание на данную ситуацию глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин.

По инициативе общественного деятеля Генпрокуратурой будет проведена проверка на предмет дискредитации блогером ВС РФ. Известно, что проверять будут не только Ларина, но и Собчак.