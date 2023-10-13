Разбился известный в России коуч, наставник Аяза Шабутдинова Алексей Милованов, выпав с 8 этажа

Большая трагедия произошла с гуру вебинаров Алексеем Миловановым. Известный в России коуч выпал с 8-го этажа одного из домов Сочи, сообщает СтарХит.
Издание сообщает, что ЧП произошло еще 11-го октября. По словам родных, у 36-летнего Милованова бюл приступ эпилепсии. После падения Алексея доставили в реанимацию, но врачи уже ничем ему не могли помочь.
Алексей Милованов известен как гуру вебинаров, напоминает СтарХит. Он был наставников Дмитрия Портнягина, Аяза Шабутдинова и других коучей.
Главное - любить то, что делаешь. Это позволит не просто кайфовать от процесса, но также зарабатывать на любимом деле.
Поэтому что вы сможете уделять своему делу достаточное количество времени и сил, чтоб выстроить процессы, — так рассказывал о своей деятельности коуч.
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