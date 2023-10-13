Разбился известный в России коуч, наставник Аяза Шабутдинова Алексей Милованов, выпав с 8 этажа

Большая трагедия произошла с гуру вебинаров Алексеем Миловановым. Известный в России коуч выпал с 8-го этажа одного из домов Сочи, сообщает СтарХит.

Издание сообщает, что ЧП произошло еще 11-го октября. По словам родных, у 36-летнего Милованова бюл приступ эпилепсии. После падения Алексея доставили в реанимацию, но врачи уже ничем ему не могли помочь.

Алексей Милованов известен как гуру вебинаров, напоминает СтарХит. Он был наставников Дмитрия Портнягина, Аяза Шабутдинова и других коучей.