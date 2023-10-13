Фигуристу Ягудину в Германии прооперировали вторую ногу

09:16 2023-10-13
Фигуристу Ягудину в Германии прооперировали вторую ногу

43-летний спортсмен вышел на связь прямо из больницы и сказал, что с ним все в порядке.

Фигурист Алексей Ягудин перенес в Германии вторую операцию на ноге, сообщает 5-tv.ru. На лечение в эту страну он улетел в начале октября.

Спортсмен вышел на связь прямо из больницы. 43-летний фигурист рассказал о том, как себя чувствует после перенесенной операции. Ягудин на днях перенес два хирургических вмешательства на обеих ногах.

Он уже отошел от наркоза и дал понять подписчикам, что с ним все хорошо.

Раунд два: вот и сказке конец. Надеюсь, что коленке не конец. Отхожу от наркоза.

Вторую коленку прооперировали. Поменяли бедро, зубы делали, ломали перегородку в носу, что-то вырезали в голове, - пошутил спортсмен.

Несмотря на хорошее самочувствие, полное восстановление потребует от Алексея некоторое время. По всей вероятности, на лед Ягудин до 2024 года не выйдет.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
10:38

Светлана Игнатьева

Американская компания представила платье, которое может по нажатию кнопки менять цвет и узор

Американская компания представила платье, которое может по нажатию кнопки менять цвет и узор

В разработке такой разработки Adobe был задействован в том числе и искусственный интеллект.
Наталья Гончарова
10:27

Наталья Гончарова

Кардашьян прокомментировала ситуацию в Израиле

Кардашьян прокомментировала ситуацию в Израиле

42-летняя Ким Кардашьян заявила, что она и все члены ее семьи молятся за восстановление мира между Израилем и Палестиной.
Светлана Игнатьева
10:17

Светлана Игнатьева

Ученые назвали прорывом пересадку макаке почку свиньи

Ученые назвали прорывом пересадку макаке почку свиньи

Такие эксперименты делаются для того, чтобы решить важнейшую проблему современной медицины.
Наталья Гончарова
10:14

Наталья Гончарова

Волочкова опровергла информацию о блокировке своих счетов из-за проблем с налоговой

Волочкова опровергла информацию о блокировке своих счетов из-за проблем с налоговой

Балерина Анастасия Волочкова назвала бредом сведения о приостановке совершения операций по ее счетам из-за проблем ФНС РФ.
Светлана Игнатьева
10:12

Светлана Игнатьева

Блогер ради просмотров съел рыбу, зараженную ленточными червями

Блогер ради просмотров съел рыбу, зараженную ленточными червями

23-летний Никола Кратка из США понимал, что данная трапеза может негативно отразиться на его здоровье, однако все равно решил рискнуть.
Наталья Гончарова
10:03

Наталья Гончарова

Галкин сообщил, что произошла попытка взлома его соцсетей после публикации артиста о ситуации в Израиле

Галкин сообщил, что произошла попытка взлома его соцсетей после публикации артиста о ситуации в Израиле

Максим Галкин заявил, что его аккаунт в запрещенной в РФ соцсети пытались взломать после поста пародиста в поддержку Израиля.
Светлана Игнатьева
09:55

Светлана Игнатьева

Звезда Голливуда Брюс Уиллис перестал разговаривать

Звезда Голливуда Брюс Уиллис перестал разговаривать

Режиссер Гленн Гордон Кэрон посетил друга и коллегу и был впечатлен ухудшением его состояния здоровья.