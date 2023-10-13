Фигуристу Ягудину в Германии прооперировали вторую ногу

Фигурист Алексей Ягудин перенес в Германии вторую операцию на ноге, сообщает 5-tv.ru. На лечение в эту страну он улетел в начале октября.

Спортсмен вышел на связь прямо из больницы. 43-летний фигурист рассказал о том, как себя чувствует после перенесенной операции. Ягудин на днях перенес два хирургических вмешательства на обеих ногах.

Он уже отошел от наркоза и дал понять подписчикам, что с ним все хорошо.

Раунд два: вот и сказке конец. Надеюсь, что коленке не конец. Отхожу от наркоза. Вторую коленку прооперировали. Поменяли бедро, зубы делали, ломали перегородку в носу, что-то вырезали в голове, - пошутил спортсмен.

Несмотря на хорошее самочувствие, полное восстановление потребует от Алексея некоторое время. По всей вероятности, на лед Ягудин до 2024 года не выйдет.