Макаревич выступит с концертом в Дубае, поддержавшем ХАМАС

10 октября Андрей Макаревич написал, что в связи с ситуацией в Израиле у него нет желания говорить о своем успехе на сцене.

Он только рассказал, что его гастроли по Германии завершены и он планирует теперь выступать в Великобритании.

Музыкант пожелал удачи израильским военным, призвав тех живыми вернуться домой.

11 октября "улыбающийся" Макаревич выложил снимок, где позирует вместе с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым и бизнесменом Евгением Чичваркиным, сообщив, что уже успел дать успешный концерт в Лондоне.

Исполнитель также сообщил, что у него по графику осталось только выступление в Дубае, после чего он возвращается домой.