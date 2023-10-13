Макаревич выступит с концертом в Дубае, поддержавшем ХАМАС

09:34 2023-10-13
Макаревич выступит с концертом в Дубае, поддержавшем ХАМАС

Андрей Макаревич, который живет в Израиле со своей женой и маленьким сыном, выйдет на сцену Дубая, поддержавшего действия ХАМАС в отношении Израиля.

10 октября Андрей Макаревич написал, что в связи с ситуацией в Израиле у него нет желания говорить о своем успехе на сцене.

Он только рассказал, что его гастроли по Германии завершены и он планирует теперь выступать в Великобритании.

Музыкант пожелал удачи израильским военным, призвав тех живыми вернуться домой.

11 октября "улыбающийся" Макаревич выложил снимок, где позирует вместе с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым и бизнесменом Евгением Чичваркиным, сообщив, что уже успел дать успешный концерт в Лондоне.

Исполнитель также сообщил, что у него по графику осталось только выступление в Дубае, после чего он возвращается домой.

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