Анисина застукала с любовницей Джигурду, а актер обвинил в подставе директора

09:35 2023-10-13
Анисина застукала с любовницей Джигурду, а актер обвинил в подставе директора

Звездная пара хочет подать на него в суд, обвиняя в том, что мужчина приставал к их несовершеннолетней дочери Эве-Владе.

Отношения Марины Анисиной и Никиты Джигурды пережили много кризисов и недавно опять оказались на грани, сообщает СтарХит.

Как уточняет издание, фигуристка застукала мужа с другой женщиной. Чтобы оправдать себя, шоумен обвинил во всем директора.

Никита Борисович оказался изобретательным: чтобы сгладить ситуацию, он умудрился во всем обвинить своего директора Евгения, с которым работал больше 15 лет!

Дескать, Женя, подлец, пригласил к нему в гости даму, а дальше все было, как в тумане. Видимо, Анисина в очередной раз поверила блудному мужу, при этом на директора рассердилась, и мужчину уволили.

Причем не просто уволили: семейство хочет подать на него в суд, обвиняя в воровстве денег из гонораров Джигурды. А еще в том, что Евгений будто бы „тискал“ несовершеннолетнюю дочь пары Эву-Владу, - поведал источник издания.

Интересы звездного семейства защищает адвокат Эльман Пашаев, получивший известность после работы с актером Михаилом Ефремовым.

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