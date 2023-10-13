Телеведущей Виктории Боне грозит 2 года колонии

09:44 2023-10-13
Телеведущей Виктории Боне грозит 2 года колонии

43-летняя блогерша потребовала за просмотр своего лица после пластики денег, но ее спонсоры почувствовали себя обманутыми и обратились в полицию.

Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня сделала себе пластическую операцию в США , которая обошлась в эквиваленте в 20 миллионов российских рублей. Потом 43-летняя телеведущая стала тянуть интригу: мол, покажу свое новое лицо, но за деньги.

Некоторые успели заплатить за просмотр лица красавицы 1300 рублей, но толком его так и не увидели. Потому обратились в правоохранительные органы.

Боня сразу же заявила, что может возвратить недовольным деньги. Более того, в комментарии СМИ назвала информацию о своей проверке МВД РФ «дебилоновостью».

 Я вообще не должна что-то кому-то возвращать. Это как платный канал, как журнал. Нарушений в этом нет, - считает Боня.

Но, если результаты проверки покажут, что блогерша занимается мошенничеством, ей может грозить до двух лет колонии. 

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