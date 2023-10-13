Звезда Голливуда Брюс Уиллис перестал разговаривать

Режиссёр сериала "Детективное агентство "Лунный свет" Гленн Гордон Кэрон, где снимался молодой Брюс Уиллис, рассказал PageSix, что состояние больного актера стало еще хуже, сообщает Сплетник.ру.
Языковые навыки больше ему не доступны, но все-таки он всё ещё Брюс, - заявил Гленн.
Ты рядом и знаешь, что он Брюс, ты благодарен, что он здесь, однако радость жизни уже ушла.
О Брюсе сейчас заботится его супруга Эмма Хеминг, от которой у Брюса есть 2 две младшие дочки: 11-летняя Мейбл и 9-летняя Эвелин. Его поддерживают также бывшая жена Деми Мур и дочери Румер, Скаут и Таллула.
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