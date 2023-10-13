Звезда Голливуда Брюс Уиллис перестал разговаривать

Режиссёр сериала "Детективное агентство "Лунный свет" Гленн Гордон Кэрон, где снимался молодой Брюс Уиллис, рассказал PageSix, что состояние больного актера стало еще хуже, сообщает Сплетник.ру.

Языковые навыки больше ему не доступны, но все-таки он всё ещё Брюс, - заявил Гленн.

Ты рядом и знаешь, что он Брюс, ты благодарен, что он здесь, однако радость жизни уже ушла.