Галкин сообщил, что произошла попытка взлома его соцсетей после публикации артиста о ситуации в Израиле

Максим Галкин рассказал, что 3 дня назад разместил на своей странице в запрещенной в России соцсети ролик, где поддержал израильское государство.
После данной публикации артиста злоумышленники попытались взломать его аккаунт.
Пародист предупредил, что, если будут наблюдаться проблемы с его профилем в этой соцсети, он намерен размещать свой контент на других интернет-площадках.
Напомним, что атака ХАМАС на Израиль началась 7 октября.
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