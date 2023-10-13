Галкин сообщил, что произошла попытка взлома его соцсетей после публикации артиста о ситуации в Израиле

Максим Галкин рассказал, что 3 дня назад разместил на своей странице в запрещенной в России соцсети ролик, где поддержал израильское государство.

После данной публикации артиста злоумышленники попытались взломать его аккаунт.

Пародист предупредил, что, если будут наблюдаться проблемы с его профилем в этой соцсети, он намерен размещать свой контент на других интернет-площадках.

Напомним, что атака ХАМАС на Израиль началась 7 октября.