Блогер ради просмотров съел рыбу, зараженную ленточными червями

10:12 2023-10-13
Блогер ради просмотров съел рыбу, зараженную ленточными червями

23-летний Никола Кратка из США понимал, что данная трапеза может негативно отразиться на его здоровье, однако все равно решил рискнуть.

Блогер из США съел на камеру рыбу, которая заражена ленточными червями. и все это ради просмотров, сообщает Oddity Central. Позже мужчина описал свои ощущения и стал жаловаться на боли в животе.

По словам 23-летнего Николы Кратки, он понимал, что данная трапеза может негативно отразиться на его здоровье, однако все равно решил рискнуть.

Вскоре после такого шага молодой человек стал жаловаться на боли в животе, диарею и слабость. Кратке в итоге пришлось обратиться за медпомощью и начать принимать лекарство от глистов.

Тем не менее, блогер подчеркнул, что он ни о чем не жалеет.

Я идиот, врать не буду. Но я не жалею ни о чем. Буду продолжать питаться экстремально, пока жив, - прокомментировал произошедшее американец.

Американцу удалось добиться цели: зрители его заметили. Но люди при этом оставляют негативные комментарии и обвиняют блогера в отсутствии здравого смысла.

Показать следующие комментарии
Фото
Светлана Игнатьева
10:38

Светлана Игнатьева

Американская компания представила платье, которое может по нажатию кнопки менять цвет и узор

Американская компания представила платье, которое может по нажатию кнопки менять цвет и узор

В разработке такой разработки Adobe был задействован в том числе и искусственный интеллект.
Наталья Гончарова
10:27

Наталья Гончарова

Кардашьян прокомментировала ситуацию в Израиле

Кардашьян прокомментировала ситуацию в Израиле

42-летняя Ким Кардашьян заявила, что она и все члены ее семьи молятся за восстановление мира между Израилем и Палестиной.
Светлана Игнатьева
10:17

Светлана Игнатьева

Ученые назвали прорывом пересадку макаке почку свиньи

Ученые назвали прорывом пересадку макаке почку свиньи

Такие эксперименты делаются для того, чтобы решить важнейшую проблему современной медицины.
Наталья Гончарова
10:14

Наталья Гончарова

Волочкова опровергла информацию о блокировке своих счетов из-за проблем с налоговой

Волочкова опровергла информацию о блокировке своих счетов из-за проблем с налоговой

Балерина Анастасия Волочкова назвала бредом сведения о приостановке совершения операций по ее счетам из-за проблем ФНС РФ.
Наталья Гончарова
10:03

Наталья Гончарова

Галкин сообщил, что произошла попытка взлома его соцсетей после публикации артиста о ситуации в Израиле

Галкин сообщил, что произошла попытка взлома его соцсетей после публикации артиста о ситуации в Израиле

Максим Галкин заявил, что его аккаунт в запрещенной в РФ соцсети пытались взломать после поста пародиста в поддержку Израиля.
Светлана Игнатьева
09:55

Светлана Игнатьева

Звезда Голливуда Брюс Уиллис перестал разговаривать

Звезда Голливуда Брюс Уиллис перестал разговаривать

Режиссер Гленн Гордон Кэрон посетил друга и коллегу и был впечатлен ухудшением его состояния здоровья.