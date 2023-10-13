Блогер ради просмотров съел рыбу, зараженную ленточными червями

Блогер из США съел на камеру рыбу, которая заражена ленточными червями. и все это ради просмотров, сообщает Oddity Central. Позже мужчина описал свои ощущения и стал жаловаться на боли в животе.

По словам 23-летнего Николы Кратки, он понимал, что данная трапеза может негативно отразиться на его здоровье, однако все равно решил рискнуть.

Вскоре после такого шага молодой человек стал жаловаться на боли в животе, диарею и слабость. Кратке в итоге пришлось обратиться за медпомощью и начать принимать лекарство от глистов.

Тем не менее, блогер подчеркнул, что он ни о чем не жалеет.

Я идиот, врать не буду. Но я не жалею ни о чем. Буду продолжать питаться экстремально, пока жив, - прокомментировал произошедшее американец.

Американцу удалось добиться цели: зрители его заметили. Но люди при этом оставляют негативные комментарии и обвиняют блогера в отсутствии здравого смысла.