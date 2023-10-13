Ученые назвали прорывом пересадку макаке почку свиньи

В мире сегодня наблюдается нехватка органов для трансплантации. Выход из этой ситуации пытаются найти медики многих стран. В частности, сообщает Вокруг света, биотехнологи из США трудятся над тем, чтобы решить проблему трансплантации почек.

При этом исследователи возлагают большие надежды на свиные почки, которые точечно претерпели изменения генома в целях безопасности для человека.

В рамках эксперимента почки карликовой свиньи пересадили 15 яванским макакам.

В итоге 8 из 15 обезьян прожили с новыми почками около полугода и даже дольше. А одна обезьяна вообще поставила рекорд, прожив с пересаженными свиными почками более двух лет.

Исследователи вдохновлены успехом, который, по их мнению, свидетельствует, что они движутся в правильном направлении. Они считают, что рано или поздно можно будет пересаживать и людям почки генетически модифицированных свиней либо других животных.