Кардашьян прокомментировала ситуацию в Израиле

Ким Кардашьян заявила, что поддерживает всех своих друзей-евреев, а нападение ХАМАС считает жестоким терроризмом.

Кардашьян призналась, что не в силах смотреть, как убивают детей и семьи, издеваются над ними на глазах у всего мира.

Знаменитость сокрушается, что жестокий терроризм унес жизни невинных людей, а мирное население Израиля и Палестины страдает и платит самую высокую цену из-за происходящего.

Ким призвала обе стороны конфликта проявлять больше любви и сострадания друг к другу.