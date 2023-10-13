Кардашьян прокомментировала ситуацию в Израиле

10:27 2023-10-13
Кардашьян прокомментировала ситуацию в Израиле

42-летняя Ким Кардашьян заявила, что она и все члены ее семьи молятся за восстановление мира между Израилем и Палестиной.

Ким Кардашьян заявила, что поддерживает всех своих друзей-евреев, а нападение ХАМАС считает жестоким терроризмом.

Кардашьян призналась, что не в силах смотреть, как убивают детей и семьи, издеваются над ними на глазах у всего мира.

Знаменитость сокрушается, что жестокий терроризм унес жизни невинных людей, а мирное население Израиля и Палестины страдает и платит самую высокую цену из-за происходящего.

Ким призвала обе стороны конфликта проявлять больше любви и сострадания друг к другу.

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