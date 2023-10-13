Американская компания представила платье, которое может по нажатию кнопки менять цвет и узор

Американская компания Adobe на конференции Adobe Max показала новые технологические решения, среди которых было и меняющее цвет платье, сообщает Газета.ру.

Интерактивное платье Project Primrose способно менять на своей поверхности цвет и узоры, причем все это можно сделать одним нажатием кнопки. Компания ранее уже демонстрировала похожую технологию, но в качестве экспоната показывала плоское полотно и небольшую сумку.

На этот раз текстильный дисплей был продемонстрирован на платье.

В рамках конференции были показаны также другие разработки Adobe, в числе которых - технология Project Stardust. Она позволяет создавать 3D-модели человека по его фото и управлять их движением.

Всего Adobe показала принцип работы 11-ти технологий, объединенных в программу Sneak и построенных на базе ИИ.